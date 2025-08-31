Bakan Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye Yüzyılı gençlerinin, üniversite hayatlarında yanında olduklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programımız sayesinde üniversite okuyan evlatlarımız kampüslerinde; araştırma-geliştirme, laboratuvar, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda hem deneyim kazanacak hem de gelir desteği elde edebilecek. 2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile programımızı gerçekleştirdik. Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı. Yeni dönem için detayları çok yakında sizlerle paylaşacağız."