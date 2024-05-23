İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 24 Mayıs tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralıklarında etkili olacağı duyuruldu. Vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, İSKİ tarafından duyurulan 24 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri.

23 Mayıs İstanbul Su Kesintisi

Güncel su kesintisi bilgilerine ulaşmak için İSKİ'nin resmi sitesindeki "İstanbul Su Kesintisi Listesi"ne tıklayarak, bulunduğunuz ilçeyi seçebilir ve bölgenizdeki kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

24 Mayıs İstanbul Su Kesintisi Saatleri

İSKİ'nin duyurusuna göre, 24 Mayıs günü İstanbul'un belirli ilçelerinde su kesintileri olacak. Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde su kesintileri belirli saatler arasında yaşanacak. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ve suların tekrar ne zaman geleceği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki saat aralıklarından ulaşabilirsiniz.

Beyoğlu: Kesinti saatleri 10:00 - 16:00

Esenler: Kesinti saatleri 09:00 - 15:00

Kadıköy: Kesinti saatleri 08:00 - 14:00

Maltepe: Kesinti saatleri 11:00 - 17:00

Sarıyer: Kesinti saatleri 12:00 - 18:00

Tuzla: Kesinti saatleri 07:00 - 13:00

Üsküdar: Kesinti saatleri 13:00 - 19:00

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına su kesintisi bilgilerini takip etmeleri ve önlem almaları öneriliyor.