WanHaber - ÖZEL
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve ligi 3. sırada tamamlayan İskenderunspor, Play-Off'ta ligi 6. sırada tamamlayan Ankara Demirspor ile bugün karşı karşıya gelecek. Maç eleme usulü gerçekleşecek.
Depremden dolayı kendi evinde maç oynayamayan İskenderunspor, Ankara Demirspor'u Pendik sahasında ağırlayacak.
Maç saat 17:00'de başlayacak.
Kırmızı Grup’taki bir diğer maç ise 1461 Trabzonspor FK ile B. Vanspor FK arasında oynanacak.
Kırmızı Grup:
15.30 1461 Trabzonspor FK - Van Spor FK
17.00 İskenderunspor - Ankara Demirspor
Haber: Uğur Mengeş