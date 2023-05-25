WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve ligi 3. sırada tamamlayan İskenderunspor, Play-Off'ta ligi 6. sırada tamamlayan Ankara Demirspor ile bugün karşı karşıya gelecek. Maç eleme usulü gerçekleşecek.

Depremden dolayı kendi evinde maç oynayamayan İskenderunspor, Ankara Demirspor'u Pendik sahasında ağırlayacak.

Maç saat 17:00'de başlayacak.

Kırmızı Grup’taki bir diğer maç ise 1461 Trabzonspor FK ile B. Vanspor FK arasında oynanacak.

Kırmızı Grup:

15.30 1461 Trabzonspor FK - Van Spor FK

17.00 İskenderunspor - Ankara Demirspor

Haber: Uğur Mengeş