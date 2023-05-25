WanHaber - ÖZEL

2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Amedspor, Play-Off 1. tur karşılaşmasında bugün Anagold 24 Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 20:00'da başlayacak. Mücadeleden galip ayrılan takım 2. tura yükselecek.

Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Amedspor, sezonu 5. sırada tamamlayan Anagold 24Erzincanspor’la karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleden galip ayrılan taraf 2. tura yükselecek. 90 dakikanın eşitlikle tamamlanması halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak ve burada da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı vuruşları belirleyecek.

Ramazan Çetin