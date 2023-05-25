CHP'de kurultay telaşı! Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkacak mı?

14 Mayıs seçimini kaybeden, 28 Mayıs’ta yapılacak 2. turdan da umutlu olmayan CHP’de gözler kurultaya çevrildi. Kurultayda genel başkanlık yarışının yaşanacağı, tarafların şimdiden hazırlıklara başladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur yapılmadan parti içi mücadele başladı. 2. tur seçimlere gidilirken arada büyük fark olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun milliyetçi söylemlerinin de inandırıcı olmayacağını, sonuç almaya yetmeyeceğini kaydeden CHP içindeki gruplar 15 Mayıs gününden itibaren kurultay hazırlıklarına başladı.

CHP olağan kurultayının 2020 yılından beri yapılmadığını, ertelendiğini vurgulayan CHP içindeki gruplar, “Seçimlerden yenilgiyle çıktık. Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarı ile Erdoğan yeniden seçildi. Üstelik CHP’lilerin oylarıyla SP, DEVA, Gelecek ve DP’ye 40’a yakın milletvekili verdik. Yemin töreninden sonra CHP’nin Meclis’teki sayısı 130’a kadar düşecek. Bu geçen dönemin altında bir sayı. Birileri bunun hesabını vermek zorunda. Bu nedenle yapılacak ilk iş ertelenen kurultayın hemen toplanmasıdır.” görüşünü dillendiriyorlar.

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KILIÇDAROĞLU'NA BIRAKMA ÇAĞRILARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi Kılıçdaroğlu’nun görevi bırakmayacağı görüşünde. Kılıçdaroğlu’na çok yakın isimlerden Erdoğan Toprak’ın, Kılıçdaroğlu’na “Yüzde 45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil.” dediği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde bulunan diğer isimlerin de benzer gerekçelerle Kılıçdaroğlu’na istifa etmemesi ve göreve devam etmesi konusunda telkinde bulundukları, Kılıçdaroğlu’nun da aynı görüşte olduğu ifade ediliyor.

İMAMOĞLU’NUN HAZIRLIĞI

CHP’de yoğun çalışma yapan isimlerin başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor. İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı için çalışmalarını yoğunlaştırdığı, başta Erdoğan Toprak olmak üzere Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinin de bu konuda Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdikleri ifade ediliyor. Gelişmelerle ilgili olarak Aydınlık’a bilgi veren CHP’li kaynaklar, şunları aktardı: “İmamoğlu seçim sürecinde bütün gücüyle çalıştı.

Kılıçdaroğlu kadar miting yaptı. Kılıçdaroğlu’na tam destek oldu. Bunu genel başkanlık için yaptı. Kazanamayacağını o da biliyordu. Ama sonuna kadar kazanması için uğraştı. Sonuç başarısız oldu. Şimdi ikinci aşamaya geçiyor.

Şu anda Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi hedefte. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak ve diğer bazı isimler. 29 Mayıs’ı bekliyorlar. 29 Mayıs’tan sonra Kılıçdaroğlu’ndan istifa etmesini isteyebilirler. Belki bu kamuoyu önünde yapılmayacak. Anlaşma ile sonuç almaya çalışacaklar. Olmazsa açık hedef alarak Kılıçdaroğlu’nu zorlayacaklar.”

Bu arada, Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığına oynamak için ciddi bir bütçe ayırdığı da iddia ediliyor.

AKŞENER ETKENİ

Kılıçdaroğlu ekibi de boş durmuyor. İmamoğlu hakkında kampanya yürütüyor. “İmamoğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte hareket etmesi, Kılıçdaroğlu Almanya’da iken gerçekleştirdikleri Saraçhane hamlesi, İmamoğlu’nun İYİ Parti’nin mi yoksa CHP’nin mi belediye başkanı olduğunun bilinmediği, belediye ihalelerinin İYİ Partililere verilmesi, …” gibi eleştiriler yöneltiyorlar.

SALICI DA ADAY

CHP’de genel başkanlık çalışması yapan isimlerden biri de Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı. Salıcı’nın göreve geldiği günden beri bu amaçla çalışma yaptığı, Doğu ve Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere kendine yakın isimleri örgütlerde etkili konumlara getirdiği belirtiliyor. Parti'deki 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı, delegelerle en çok görüşen isim olarak öne çıkıyor.

GÜRSEL TEKİN

Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu tarafından etkisiz hale getirildi. Ancak gençlik kollarından gelmiş bir isim. İstanbul ve birçok bölgede etkili. Gürsel Tekin’in de kurultayda aday olmak için çalışma yaptığı, uygun ortam görmesi durumunda aday olabileceği bildiriliyor. Gürsel Tekin’in, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2. tur seçimi için Kars’ta görevlendirildiğini ama çalışmalarına İstanbul’da devam edeceğini açıklaması dikkat çekti.

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