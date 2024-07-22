Feci kaza, Şehitkamil ilçesi 3.Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Orhan D. idaresindeki 27 S 1213 plakalı işçi servisi ile Osman E. kontrolündeki 27 S 9493 plakalı işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından 27 S 9493 plakalı işçi servisi savrularak yol kenarında park halinde bulunan 11 SH 170 plakalı tırın dorsesine çarptı.

1’i ağır 21 işçi yaralandı

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 1’i ağır 21 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.