Van Sporlu futbolcuların yaptığı destek çağrısının önemli ve manidar olduğuna işaret eden iş insanı Zahir Kandaşoğlu da çağrıda bulunarak, “Van Spor 15 – 20 milyona kurban edilmemeli” dedi.

Kandaşoğlu, “Van adına çok önemli bir çağrıdır. Van’da bulunan tüm siyasi partilere, STK’lar ve tüm belediye başkan adaylarına, dernekler, kanaat önderleri, tüm iş insanlarına, en önemlisi il dışında Van’ın ismini taşıyan STK’lar, Vanlı zengin iş adamlarına ve yetkili mercilere sesleniyorum; Şampiyonluk yolunda olan Vanspor’da futbolcular maddi yönde ortak basın açıklaması yapmışlar. Çok önemli ve manidardır. Çok açık ve nettir; ‘Çözüm bulamazsanız bizler de istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamayabiliriz’ demişlerdir. O nedenle çok önemli...” diye kaydetti.

VANSPOR 15-20 MİLYONA KURBAN EDİLMEMELİ!

Çağrıda bulunduğu tüm kesimlerin olağanüstü bir toplantıda bir araya gelmesi gerektiğine vurgu yapan Kandaşoğlu; “Yukarda belirttiğim isimlerin tümü ile acilen olağanüstü bir toplantı zorunluluğu hâsıl olmuştur. Hem de çok acele etmek gerekir. Yoksa çok yazık olacak. Yıllardır şampiyonluk bekliyoruz, sezonun sonuna kadar ortalama 15-20 milyona kurban edilmemeli. Koskoca 7 bin yıllık tarihe sahip bir ile çok ayıp olacak..” ifadelerini kullanarak serzenişte bulundu.