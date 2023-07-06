Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 27. Dönem Van Milletvekili İrfan Kartal, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve başlayan ve daha önce de Van Valisi olarak görev yapan Münir Karaloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Kartal, "Yıllarca Van’ıma hizmet etmiş olan İçişleri Bakan Yardımcımız Sn. Münir Karaoğlu’nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sn. Bakan Yardımcımıza kabulleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde kolaylıklar diliyorum." İfadelerine yer verdi.

WanHaber / Uğur Mengeş