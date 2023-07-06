Van Milletvekili Mahmut Dindar, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç ve Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar’ın da eşlik ettiği basın toplantısında Van’ın bölgedeki konumu itibariyle bir çekim merkezi olduğu ancak buna karşı Van’a yönelik negatif ayrımcılık uygulanarak gelişiminin engellendiği ifade edildi.

Van’ın kalkınmasının aynı zamanda serhat bölgesinin kalkınması olacağını ifade eden Çiftyürek; Van’ın çok güçlü doğal kaynakları bünyesinde barındırdığını, ender bulunan yaz ve kış turizmine sahip bir kent olduğunu, Van Gölü’nün dünyada ender gözlenen göller arasında bulunduğunu belirtti. Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van’ın bütün bu doğal ve coğrafi zenginliğine karşı yoksulluğa terk edildiğini ifade ederek, Van’la ilgili bazı verileri paylaştı.

Van’a uçak seferleri düştü

Sinan Çiftyürek, Van’ın yaklaşık 1 milyon 150 bin nüfusu olduğunu, koronavirüs pandemisi öncesi Van’a yaklaşık 20-23 yurtiçi uçak seferinin düzenlediğini ancak bugün bunun 9 ile 12 arası sefere düştüğünü, Van’dan daha küçük olan 800 bin nüfuslu Trabzon’a uluslararası 25, yurtiçi 45 uçak seferi düzenlediğini belirterek, Van’ın uçak seferlerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Van sınır kapıları aktif değil

Van’ın İran ile binlerce yıllık tarihi, kültürel, coğrafi ve siyasi bağının bulunduğunu söyleyen Sinan Çiftyürek, buna karşı İran Konsolosluğu’nun Van yerine Trabzon’da açıldığını, Van’a gelen İranlı turistlerin Türk Hava Yolları tarafından düzenli olarak, haftada üç gün Trabzon’a taşındığını ifade ederek iktidara ‘Niye bu ayrımcılık?’ sorusunu yöneltti.

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van’ın İran’a bulunan iki sınır kapısından birinin kapatıldığını, açık olan Kapıköy sınır kapısının ise bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle halk için tam bir işkenceye dönüştürüldüğünü ifade etti.