Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmaya başladı. Ancak İranlılar bu yıl Van’da kalmak yerine diğer illere gitmeyi tercih ediyor. Turistler, Van’da fiyatların çok yüksek olduğunu, bu yüzden Trabzon’u tercih ettiklerini söyledi.

Van'da iş yeri sahipleri, ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce İranlı turisti en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Her yıl 18-30 Mart tarihleri arasındaki nevruz tatili döneminde Van'a gelerek günlerce konaklayan ve yaptıkları alışverişle kent ekonomisine katkı sağlayan İranlı turistler, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya başladı.

Turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kala her yıl olduğu gibi bu sene de Nevruz Bayramı dolayısıyla özellikle İranlı turistler Van’a gelmeye başladı. Nevruz Bayramı tatilini fırsat bilen çok sayıda İranlı, ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van'a akın ediyor. Tatil için her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'yi seçen turistler, kara yoluyla geldikleri Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Van’a gelen İranlı turistler, süreç içerisinde Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Van’da kaldıkları süre içinde indirim kampanyalarından alışveriş yapan İranlılar, başta konaklama olmak üzere konfeksiyon ve ulaşım sektörlerinde hareketliliği artırıyor. Ancak bu sene kente gelen İranlılar Van’da kalmak yerine Trabzon’a gitmeyi tercih ediyor. Uçak bilet fiyatlarının uygun olması, ürün fiyatlarının daha uygun olması, otel ve konaklama tercihlerinin daha seçenekli olması nedeniyle İranlılar bu sene Van’ı geçiş güzergahı şeklinde kullanacaklarını belirtiyor. Geçtiğimiz yıllarda Van ekonomisine büyük katkı sunan İranlılar, bu yıl Van’da fahiş fiyat artışlarından dolayı Karadeniz Bölgesi’ni tercih ediyor.

“VAN ÇOK PAHALI BİR ŞEHİR”

Her gelişlerinde fiyatların ikiye katlandığını belirten Sadra Shayan isimli İranlı turist, “ Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Yılda 2-3 defa ziyarete geliyorum. Van’ı en çok alışveriş yapmak için seviyorum. Ancak her geldiğimde ürünlerin fiyatlarının arttığını görüyorum. İran parası Türk parasına göre daha değersiz. Biz artık alışveriş yapamıyoruz. Van, çok pahalı bir şehir.” Dedi.

“TRABZON VAN’A GÖRE DAHA UYGUN”

Alışveriş güzergahı olarak daha çok Trabzon’u tercih ettiklerini belirten bir başka İranlı turist, “ Ben Azeri Türk’üyüm. Van’a çok defa gelip gidiyorum. Her yıl binlerce lira para harcıyorum. Tatil için, alışveriş için, gezmek için… Van çok güzel bir şehir ancak çok da pahalı bir şehir oldu artık. Geçtiğimiz yıl Trabzon’a gittim. Otel fiyatları Van’daki otel fiyatlarının yarısı kadardı. Alışveriş için de daha uygun bir şehir. Buraya önceki gün geldi. Yarın uçak biletimiz var. Trabzon’a gideceğim.” İfadelerini kullandı.

Yenidoğugazetesi