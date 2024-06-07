İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Konsolosluğu, Van'da bulunan İranlılara hizmet sunabilmek adına geçici masa kurdu. Van'da kalan İranlı turistlere hizmet sunacak olan masada özellikle pasaport ve vize işlemleri görülüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Muhammet Rezaei Sepahdar, Van'da kalan İranlılara hizmet etmek için geldiklerini belirterek, “İranlı vatandaşlar Van'da çok. İki gün boyunca burada pasaport ve yabancılar için vize sorunlarını çözeceğiz. Van'da konsolosluk olmadığı için her sene 2 ya da 3 kez geliyoruz. Ama Van'da konsolosluk açılması için çalışmalar var. Biz de bunu takip ediyoruz” dedi.

İranlı turistler ise Van'da kalıcı bir konsolosluğun açılması gerektiğini vurgulayarak, “Van bize çok yakın bir il. Kültürlerimiz de aynı. Ayrıca burada konaklayan birçok İranlı var. Bunun için biz Van'da bir konsolosluk açılmasını istiyoruz. Erzurum'a gidip gelmek zor. Yetkililerden konsolosluk açılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandılar.