Ramazan Bayramı tatilini Van'da geçirmeyi tercih eden çok sayıda İranlı turist esnafların yüzünü güldürdü.

İran’daki Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen İranlı turistler Van’ı tercih etti. Yapılan rezervasyonlarla Ramazan Bayramı için kentteki otellerin şimdiden büyük bir kısmının dolduğunu belirten turizmciler, “Van’ımızın ekonomisine önemli katkıda bulunan İranlı turistler bayrama sayılı günler kala Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapmaya başladı.

Şuan Van’ın her noktasında grup, grup İranlı turistlerle karşılaşıyoruz. Oteller şimdiden dolmaya başladı. Temennimiz bu doluluğun yıl boyunca devam etmesidir. Vanlı turizmciler olarak bizler çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah olumlu çalışmalar neticesinde Van’ın turizm açısından hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum.

Turizm açısından Ege, Akdeniz illerini aratmayacak güzelliği sahip ilimizin gezilip görülecek tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra havaların ısınmasıyla Van denizinin doyumsuz güzelliğinin yüzerek tadına varacaklar. Herkes İranlı misafirlerimize gereken hassasiyeti, önem ve değeri vermeli. Turizm bacasız fabrikadır. Ülkemize, ilimize yeni gelecek turistlerin referansı olacaktır. Ramazan Bayramı’nın, ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dediler.

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