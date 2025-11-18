Her yıl çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve adeta kuş cennetini andıran Van Gölü havzası göçmen misafirleri, başta İran'ın Urmiye Gölü olmak üzere birçok gölün kuruması sonrası konaklama sürelerini uzattı. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Van Gölü Havzası çevresinde görülen flamingolar, kıyı şeridini adeta beyaza bürüdü.

Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden yaklaşık 250'sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Her yıl ilkbahar aylarında Afrika ve İran'ın Urmiye Gölü'nden Van Gölü Havzasında konaklayan flamingolar, kış mevsimin gelmesiyle aynı güzergaha göç ediyorlar.

"Van, kurduyla, kuşuyla ve Allı turnasıyla destan yazacak"

Türkiye'nin beşte bir sulak alanını Van Gölü havzası barındırdığını ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Sulak alanlar tabiatın rahimleridir. Yani üretme yerleridir. Aynı zamanda biyolojik arıtma tesisleridir. Çevreye çok büyük hizmetleri ve katkıları olmuştur. Van Gölü havzasına Nisan'da gelen, Mayıs'ta gelen Allı turnalar (flamingo) artık selamı daha erken Mart'ta, Şubat'ta getirmeye başladılar. Hatta burada konaklayan bir kafilede var.

Etrafımızdaki sulak alanların azalmasına bağlı olarak Van Gölü'nün her tarafında, her kıyısında kendine besleme alanı bulan Allı turnalar buraya gelmeye başladılar ve artık Allı Turnaları görmek için Erciş'e, Erçek'e gitmeye gerek yok. Artık Allı turnalar selamı sen yeni yapılan sahil yolunun kenarından geçerken hatta flamingolar veya üremeye bağlı nesli tükenmekte olan bir hayvanlar da burada kendilerini göstermeye başladılar.

Bizim yapmamız gereken bu alanları korumak. Eğer bu alanları yerleşim yerine açmazsak, yerleşim yerine haline getirmezsek, bunları bozmazsak buralar bataklıktır, sinekliktir diye kurutmaya kalkmazsak buralar kendiliğinden allı turnalarla dolacak.

Artık Van, kurduyla, kuşuyla ve Allı turnasıyla destan yazacak, canavar aramak zorunda kalmayacağız. Allı turnalar bu sene Kasımın sonlarına kadar, Aralığa kadar burada görmek mümkün. Ama bir kafilede belki kışlamak için burada kalabilirler. Bizim selamımızı götürüp bundan sonra her gün azalarak bu Allı turnaları görmeye devam edeceğiz" diye konuştu.