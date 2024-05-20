İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in yer aldığı helikopter Kaleyber ve Vergizan arasında bir bölgede düştü.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran'da ulusal yas ilan edildi

Bu gelişmelerin ardından İranda 5 günlük ulusal yas ilan edildi.

Türkiye'den yardım talep edildi

İran arama çalışmalarına destek olması için Türkiye'den yardım talep etti.

Bölgeye sevk edilen Akıncı İHA düşen helikopterin yerini tespit etti ve koordinatları yetkililere verdi.

Akıncı İHA helikopteri buldu

Yaklaşık 15 saat sonra helikopterin enkazına ulaşan yetkililer içindekilerin hepsinin öldüğünü belirledi.