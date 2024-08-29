Irak Vatandaşları İçin Vize Muafiyeti: Şaşırtan Gelişmeler!

Irak vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinde vize uygulamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Vize muafiyeti konusunda yapılan resmi açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra turizm alanını da derinden etkileyebilir. Bu nedenle, birçok kişi Irak vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz gelip gelemeyeceğini merak ediyor.

Yeni Vize Düzenlemesi: Kimler Vizesiz Gelebilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren Irak vatandaşları için vize muafiyeti uygulanacak. Bu kapsamda, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşları, Türkiye’ye vizesiz olarak girebilecek. Bu değişiklik, seyahat planları yapan Iraklılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Vize Muafiyeti ile İlgili Detaylar

Yapılan açıklamada, Irak Cumhuriyeti umuma mahsus pasaport sahibi olan 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük vatandaşların, her 180 günde bir en fazla 90 gün süreyle Türkiye’de bulunabilecekleri belirtildi. Bu düzenleme, özellikle turistik seyahatler ve transit geçişler için geçerli olacak. Böylece, Iraklı vatandaşlar daha rahat bir şekilde Türkiye’ye seyahat edebilecekler.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler Üzerindeki Etkisi

Bu yeni vize muafiyeti uygulaması, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri güçlendirebilir. Turizm sektörüne olumlu yansımaları olacağı öngörülen bu karar, iki ülke arasındaki ticaret ve kültürel etkileşimi de artırma potansiyeline sahip. Irak vatandaşlarının Türkiye’ye kolay erişimi, karşılıklı seyahatlerin artmasına ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayabilir.