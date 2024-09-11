Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Ağustos 2023’te geniş kapsamlı Bağdat ve Erbil ziyaretinin ardından iki ülke arasında yoğun bir diplomasi trafiği başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle de ilişkiler son yılların en üst seviyesine çıkarıldı.

IRAK'TAN VİZE DÜZENLEMESİ

Irak Bakanlar Kurulu, Türk vatandaşlarına yönelik önemli bir vize düzenlemesi yaptı.

Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 50 yaş üzeri ve 15 yaşını doldurmamış Türk vatandaşları, umuma mahsus pasaport sahibi olmaları koşuluyla Irak’a vizesiz seyahat edebilecekler.

30 GÜN İKAMET EDEBİLECEKLER

Bu düzenleme kapsamında, belirtilen yaş grubundaki Türk vatandaşlarının pasaportlarına Irak’taki havalimanları ve sınır kapılarında giriş mührü basılacak.

Bu kişiler, Irak’ta 30 gün boyunca ikamet edebilecekler.

Bu adım, iki ülke arasındaki seyahatleri daha da kolaylaştırmayı ve iki ülke vatandaşları arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

KARŞILIKLI VİZE MUAFİYETİ

Daha önce Türkiye, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Iraklılar için vize muafiyeti getirmişti.

Bu karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri, Türk ve Iraklı vatandaşlar arasındaki seyahatleri basitleştirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacak.

Bu yeni düzenleme, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret hareketliliğini artırarak, uluslararası ilişkilerin daha da derinleşmesine de zemin hazırlaması bekleniyor.