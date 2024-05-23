Apple cihazlarında dahili bir arama kaydetme özelliği bulunmadığından, harici uygulamalar kullanılmalıdır. Bu uygulamalar, önemli telefon görüşmelerinin kaydedilmesi ve sonrasında tekrar dinlenebilmesi için idealdir.

iPhone'da Sesli Arama Kaydı Nasıl Yapılır?

iPhone kullanıcılarının sesli arama kaydı yapabilmeleri için bir uygulama yüklemeleri gerekmektedir. Ücretsiz olarak indirilebilecek çeşitli arama kaydetme uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin, RecMyCalls, Apple mağazasında popüler olan bir çağrı kaydedici uygulamadır ve çoklu görüşmeleri kaydedebilme özelliği ile öne çıkar. Kullanımı basit bir arayüze sahip olan bu uygulama, iPhone kullanıcıları için ideal bir seçenektir.

Call Recorder RecMe ise, bulut tabanlı bir sesli arama kaydedici olarak bilinir ve hem ücretsiz hem de ücretli sürümleri mevcuttur. Ücretli sürümde sınırsız kayıt yapılabilir ve kaydedilen telefon görüşmeleri kolaylıkla paylaşılabilir.

Ücretsiz Uygulama Önerileri

Call Recorder RecMe uygulaması, ücretsiz olarak kullanılabilir ve ücretli sürümde sınırsız kayıt imkanı sunar. Kayıtların istenilen şekilde paylaşılması da mümkündür. Bir diğer dikkat çekici uygulama ise REKK'dir. REKK, kaydedilen görüşmeleri metin formatına dönüştürebilir ve bu kayıtların dosyalanmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcılar bu kayıtları çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşabilirler.

iPhone cihazlarda sesli arama kaydı yapmak için, görüşme öncesinde kaydı manuel olarak başlatabileceğiniz gibi, uygulamayı sürekli aktif tutarak her telefon görüşmesinin otomatik olarak kaydedilmesini de sağlayabilirsiniz. İhtiyacınıza en uygun sesli arama kaydı uygulamasını seçerek indirebilir ve kullanabilirsiniz.