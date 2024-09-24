Ekran Algılaması Problemi

Kullanıcılar, telefonlarının avuç içinin temasını algılayan algoritmaların aşırı hassas çalıştığını ifade ediyor. Bu durum, beklenen normal dokunmaların bazen algılanmamasıyla sonuçlanarak büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

Klavye Sorunları ve Kaydırma Kesintileri

İnce ekran çerçevelerinin etkisiyle bazı klavye tuşlarının algılanmadığı ve kaydırma işlemlerinde kesintiler yaşandığı bildiriliyor. Bu problemler, genel kullanım deneyimini olumsuz bir şekilde etkileyerek kullanıcıların canını sıkıyor.

Yazılım Güncellemeleri Bekleniyor

Bu sorunların kökeninin yazılımsal olduğu düşünülüyor ve kullanıcılar, iOS 18 güncellemelerinin bu problemleri gidereceği umudunu taşıyor. Apple, henüz resmi bir çözüm sunmamış olsa da, gelecekteki güncellemelerle sorunun aşılacağı öngörülüyor.

Apple’ın Çarpıcı Tanıtımı

Apple, iPhone 16 serisini tanıtırken, A18 çip ve yeni kamera özelliklerinin yanı sıra kullanıcılara daha geniş ekran deneyimi sunmayı vurgulamıştı. Ancak, tanıtımda öne çıkan bu yenilikler, mevcut sorunların gölgesinde kalmış durumda. Türkiye’de iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in yüksek fiyatları da dikkat çekiyor.