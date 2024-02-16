İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitimin Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde verildiği belirtilerek, “Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, teknolojiyi doğru ve güvenli kullanma, gençlerin teknoloji ile bağımlılıktan uzak, güvenli, doğru ve sağlıklı bir ilişki kurmalarının önemi vurgulanarak, teknoloji bağımlılığına sebep olan risk faktörleri ve bağımlılıkla mücadelede çözüm yollarına dair bilgiler verildi.

Ayrıca sosyal medyanın sağlıklı kullanımı konusunda gençleri bilinçlendirmeyi hedefleyen eğitimde, internette ve sosyal medyada kimlik koruma, güvenli internet kullanımı ve tehdit durumunda ihbar etme, bilgilendirme ve bilinçlendirme konularında da bilgiler verildi” denildi.