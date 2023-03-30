2023 yılında hizmete girmesi planlanan İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi inşaat alanında incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın, “Geleceğin mimarı olan gençlerin daha iyi eğitim alması için çalışmalarımız devam ediyor. Benim buradaki amacım bir tane öğrencimizin hayatının kurtulduğunu iyi bir üniversiteyi bitirip ailesine ve tüm insanlığa faydalı bir birey olduğunu görmem, bütün yapılan hizmetlerin yüz katına değer olduğunu görebilmektir.

Gençlerimizin hayata umutla, mutlulukla baktığını görebilmek, onlara yeni ufuklar açabilmektir. Tek amacımız eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak. Bu maksatla çıktığımız yolda yapımını planladığımız İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesinin yapımını hızla gerçekleştiriyoruz.

Kompleks olarak planladığımız projemizde kafeterya, engelli salonu, bilgisayar, internet odaları konferans salonu, fuaye, sergi alanları, genel kütüphane, fitnnes salonu, çocuk oyun alanları, cep sinema, çocuk aktivite alanı masal dinleme alanı çocuk kütüphanesi ve sınıflar yer alacak” dedi.