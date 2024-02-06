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Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Hafız İsa Çakar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak deprem şehitleri için dualar edildi.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl meydana gelen ve Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde de etkili olan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, birçoğu da yaralanmıştı.

Bu acı olayın yıl dönümünde İpekyolu'nda hayatını kaybedenler için dualar edildi. Din Hizmetleri Uzmanı Süheyla Türk de, katılımcılara miracın önemini vurgulayarak duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Programda ayrıca deprem şehitleri ve Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi. Programın sonunda, katılımcılara kandil dolayısıyla ikramlar sunuldu.