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Van Gölü Havzası’nı ve çevresini tanıtmak, aynı zamanda doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, zorlu kış tırmanışları yapmaya devam ediyor. Kış programı çerçevesinde kulüp yöneticilerinden Sedat Karacan ve Fatih Cıngü ile İzmir’den gelen dağcı ekip, Türkiye’nin çatısı olan Ağrı Dağı’na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleriyle Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bir araya gelen Vanlı dağcılar, daha sonra tırmanışa başladı. İlk günde 3 bin 100 metrede kamp kuran dağcılar, ikinci günde 3 bin 800 metrede, üçüncü gün ise 4 bin 200 metreye kamp kurdu.

Gece başlamaları gereken zirve tırmanışını yoğun hava muhalefetinden dolayı sabah saatlerine alan dağcılar, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 44 dereceği bulduğu zor şartlara rağmen Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmayı başardı.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan, Ağrı Dağı tırmanışları boyunca eşsiz güzelliklere şahit olduklarını belirtti. Başkan Karacan, “Geçen bir hafta içinde Türkiye'nin en yüksek bir ve üçüncü dağları olan Süphan ve Ağrı dağlarına tırmanış gerçekleştirdik. Tırmanışımız çok yorucu geçse de gerek hedefimize ulaştığımız gerekse de her iki dağın bizlere sunmuş olduğu eşsiz manzaralar için mutluyuz” dedi.