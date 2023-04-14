İlçede bulunan dezavantajlı aileleri unutmayan ve belli aralıklarla ziyaretlerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, Ramazan ayı nedeniyle dezavantajlı ailelerle bir araya geldi. Halilağa, Yalı ve Selimbey mahallelerinde bulunan dezavantajlı ailelerle bir araya gelen Aydın, çocuklarla sohbet ederek oyuncak hediye etti.

Misafir olduğu ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Kaymakam Aydın, ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “Halkımız maddi ve manevi imkanlardan yoksun kalmasın diye ilçemizin her köşesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları sosyal devlet olmanın bir gereği olarak gerçekleştiriyoruz.

Bizim için İpekyolu kocaman bir aile. Birey, aile ve toplum refahını arttırmak, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu kapsayan bir anlayışla ilçelerimizde sosyal hizmetler ve sosyal yardım çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretten çok mutlu olduklarını dile getiren dezavantajlı aileler ise Kaymakam Aydın’a teşekkürlerini ilettiler.