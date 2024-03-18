Galerisi’nde ‘Çanakkale Fotoğraf Sergisi ve Oratoryo Gösterisi’ düzenledi.

Çanakkale Savaşı sırasında askere uğurlanan kahramanlar için bestelenmiş türkülerin ve İstiklal Marşı’nın okunduğu sergide aynı zamanda 1914-1916 yılları arasında sürmüş savaşın ardında kalan fotoğraflar da sergide yerini aldı.

İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman, Çanakkale Zaferi’nin bu vatanın bölünmez birliğinin göstergelerinden olduğuna değinerek, “Bugün burada Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yılını kutluyoruz, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü gösteren mücadelelerden biri. Belediye personellerimizin seslendirdiği güzel parçalar ve resim sergimiz için bir aradayız.

Türk askeri büyük bir zafere imza atarak bu savaş kazanılmıştır. Bizim dirliğimiz ve birliğimizin bir nişanesi gibidir Çanakkale. Türkiye toprakları içinde yaşayan her ırkın mücadelesi ile ‘Çanakkale Geçilmez’ denildi. Hepimiz için çok anlamlı ve önemli. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, saygı ve minnet duyuyorum.” diyerek duygularını ifade etti.