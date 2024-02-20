Dem Parti, Van’ın merkez ilçelerinde encümen adayları olarak YSK’ya verdiği listeleri belli oldu. Kadınların ön planda yer aldığı listelerde bir çok tanınmış sima da yer aldı.

İpekyolu

Cevdet Altındağ ile Canan Uzunay’ın eş başkan olarak belirlendiği ilçede başkanlık kontenjanında ise, Ramazan Aslan ve Cebrail Bazar olarak belirlendi.

Başak Koç ve Cemil Komi’nin eşbaşkan olarak belirlendiği ilçede kontenjan adayları ise, Abubekir Solu ve Suzan Babur olarak belirlendi.

Ümit Keser ile Hanım Akkoş’un eşbaşkan seçildiği ilçede Barış Oflas ve Fırat Laçin ise, kontenjan adayları olarak açıklandı.