Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen seminerin açılışında konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu hatırlatarak, “Ailedeki ilişkilerin düzgün bir şekilde kurulması ve yönetilmesi çok önemli. Çevremizde çoğu zaman ailevi sorunları görerek boşanmaya giden ve çocukların da etkilendiği birçok konuyla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Bu noktada İpekyolu’nda da ailevi ilişkilerin, eşler arasındaki sorunların, çocuklarımızla olan ilişkilerimizi esas alan, söz konusu seminerin faydalı olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yurt içinde ve yurt dışında verdiği seminer ve konferansların yanı sıra yazdığı kitap ve dergi yazıları, yaptığı radyo ve televizyon programları ile milyonlarca insanın hayatına dokunan Dr. Ferhat Aslan; annelik ve babalık sanatı, eşler arası sorunlar ve doğru çözüm yöntemleri hakkında gerçek hayattan örneklerle katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Anne, baba ve çocuk ilişkisi, aile ilişkileri, pişmanlıklar, doğru çocuk eğitimi ve rol model olma gibi birçok konuya değinen Dr. Ferhat Aslan, kendisinin Vanlılarla buluşmasına vesile olduğu için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkürlerini bildirdi.

Programın sonunda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Dr. Ferhat Aslan’a plaket vererek katılımlarından dolayı teşekkür etti.iha