Van'ın İpekyolu Belediyesi'nde dün başlayan işçi çıkartmaları bugün de devam etti. İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş.'de çalışan 183 kişinin işine önceki gün son veren Eş Başkanlar Cevdet Altındağ ve Canan Uzunay, bugün de geri kalan işçileri çıkartı.

Toplamda 380 kişinin iş hakkını tek taraflı fesheden İpekyolu Belediyesi, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Belediye Şirketinde işe başlatılmış herkesin işine son verilmesine derin üzüntü yaşayarak karar vermiş bulunuyoruz." ifadelerine yer veren İpekyolu Belediyesi, 380 işçinin tamamını sms göndererek işten çıkardı.

BİR YANDAN ÇIKARMA, BİR YANDAN İŞE ALMA

Bütçe yetersizliğini öne sürerek Personel A.Ş.'deki 380 kişiyi işten çıkartan İpekyolu Belediyesi'nin geçtiğimiz haftalarda yeni personel alımı yaptığı ortaya çıktı. "Son 6 ayda işe alınan herkesi işten çıkartacağız" açıklaması yapan İpekyolu Belediyesi, son 1 ayda işe başlayan kişilere ise karışmadı.

İŞÇİLER BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Önceki gün telefonlarına gelen sms ile işten çıkartıldıklarını öğrenen 183 kişi bugün İpekyolu Belediyesi önünde toplanarak bir basın açıklaması düzenledi. HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz'in okuduğu basın metninde işten çıkartılmalar kınandı. Seçim öncesi İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları'nın kendilerine "işçileri işten çıkartmayacağız" sözü verdiğini belirten Akdeniz, bütün yasal haklarının kullanılacağını ifade etti.

İŞÇİLERİN EYLEMİ DEVAM EDECEK

İpekyolu Belediyesi'nde işten çıkartılan işçilerin eylemlerine devam edecekleri öğrenildi. Bugün İpekyolu Belediyesi önünde toplanıp haklarını arayan işçiler, belediye önünde geceli gündüzlü oturma eylemi başlatmaya hazırlanıyor.