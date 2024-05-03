İpekyolu Belediyesi "1 Mayıs İşçi Bayramı"nda aldığı işçi çıkarma kararını uygulamaya başladı.

Belediyenin iştiraklarından biri olan Personel A.Ş.'de görev yapan çoğu temizlik işçisi 183 kişinin iş hakkı feshedildi.

SMS İLE İŞTEN ÇIKARTILDILAR

Dün mesai saati sonrası 183 kişiyi "Sms" ile işten çıkartan İpekyolu Belediyesi, yaklaşık 200 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Belediyede çalışan işçilere sistemden, "Sayın çalışanımız, Son dönemde şirketimizde işe alınan ihtiyaç fazlası çalışanların mali külfeti, şirketimiz bünyesinde çalışan işçilerimizin tamamının maaşını ödeyemez duruma getirmiştir. Yine belediye kanununun 49. maddesinde belirtilen oranların çok üzerinde giderlerimizin olduğu tespit edilmiştir. Bu ve diğer bazı hususlar nazara alınıp üzülerek iş akdinize son verilmiştir. Bugüne kadarki emeklerinizden dolayı teşekkür ederiz" Sms'i gönderilirken, resmi bir tebliğin ise henüz yapılmadığı öğrenildi.

'MADEM KÜLFET VARDI, NEDEN YENİ İŞÇİ ALINDI?'

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan belediye işçileri, sitem dolu söylemlerde bulundu. DEM Parti'nin göreve gelmesiyle birlikte personel alımına başladığını belirten işçiler, "Bizi eleman maaşları mali külfet diye işten çıkartan kişiler, göreve geldikleri gibi personel alımına başladı. Madem biz onlara külfettik yeni işçileri neden almaya başladılar? Madem bir külfetten bahsediyoruz, onlarda külfet oluşturmuyor mu? Onlarca kişi ekmeğinden, yüzlerce aile iaşesinden oldu. Hak, hukuk naraları atanlar bugün bizim hakkımızı elimizden aldılar. Biz her alanda hakkımızı arayacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.