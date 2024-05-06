Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesinden çıkarılan işçiler, Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Van Şubesi tarafından İpekyolu Belediyesi önünde kurulan çadırda işe dönüş eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

“Belediye bütçesinin sürdürülebilir olmaktan çıktığı ve mevcut ekonomik durumların göz önünde bulundurularak alınması gereken tedbirler kapsamında” son dönemde işe alınanların işten çıkarılacağının açıklanması sonrası, Büyükşehir ve İpekyolu Belediyesi’nde birçok kişinin iş akti feshedildi.

İşten çıkarılan işçiler de, Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Van Şubesi öncülüğünde eylem gerçekleştirerek, işlerine geri dönme talebini gündeme getiriyor.

Bu kapsamda ilk olarak Van Büyükşehir Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, “Eylemlerimizi sürdüreceğiz” dedi ve ardından İpekyolu Belediyesi önünde çadır kuruldu.

Büyükşehir önündeki açıklamadan sonra İpekyolu Belediyesi önüne kadar sloganlar atılarak yürüyüş yapıldı. “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Hak, hukuk, adalet” gibi sloganlar eşliğinde İpekyolu Belediye binası önüne gelen işçiler, burada Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Van Şubesi tarafından kurulan çadırda eylemlerini sürdürme kararı aldı.

Burada seslerini yetkililere duyurmak istediklerini söyleyen işçiler, ardından kurulan çadırda oturma eylemi başlattı.

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, işçilerin haklarını korumak ve işlerine iade edilmeleri için eylemlerine devam ettireceklerini söyledi.