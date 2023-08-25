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WanHaber – ÖZEL

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Elite World Oteli ortaklığında organize edilen “Kadınların Desteklenmesine Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi” tanıtım lansması yapıldı.

Lansmanın açılış kurdelesini kesen İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, lansmanı gezerek sergi hakkında bilgi aldı.



Kadınların Desteklenmesine Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi hakkında bilgi veren, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cansu Tiyerlioğlu, “Kadınlarımızın yaptığı el emeği ürünleri, hocalarımızın özverileri ile beraber bir sosyal proje haline getirdik. Buraya gelen İranlı turistlerin, kadınlarımızın büyük emek harcayarak ortaya çıkardığı ürünlere yoğun bir ilgi gösterdiğini de görüyoruz.

Amacımız kadınlarımızın yeteneklerini ortaya koyarak ekonomik özgürlük kazanmaları. Bu projenin devamı da gelir diye umuyorum. Son olarak büyük emekler veren İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkür ediyorum, eğitim alan ve ürünleri burada sergilenen kadınlar bir gelir elde edecekler” diye konuştu.

İpekyolu Belediyesi Bostaniçi Toplum Merkezi Müdürü Uğur Kaçmaz, “Amacımız el emeği göz nuru ürünlerin pazarlanması, bu lansmanın amacı da sosyal sorumluluk projesi olarak kadınlarımızın yaptığı bu işleri Pazar alanına sürmek. Yaklaşık 4200 kursiyerimiz var, kursiyerlerimizin ortaya çıkardığı ürünleri hem Kadın Emeği Pazarında hem de burada satılsın diye böyle bir proje gerçekleştirdik, kadınların üretimde daha aktif olmasını hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih giyci