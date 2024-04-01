Türkiye bugün sandık başına gitti.

Van'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte oy sonuçları gelmeye başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İpekyolu Belediyesi'ni DEM Parti'nin eş başkanları Cevdet Altındağ ve Canan Uzunay kazandı.

Cevdet Altındağ kimdir?

Van’ın Gevaş ilçesinde doğan Altındağ, Muğla İşletmecilik ve YVÜ Ziraat Fakültesi mezunu. KESK'e Baglı Tarım Orkam Sen Van Şubesinin kurucu üyelerinden olan Altındağ, üç dönem Ziraat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanlığı yaptı. 2004- 2009 yılları arasında Van Belediyesi Meclis üyeliği yapan Altındağ, 2009 yılında Gevaş Belediye Başkan adayı oldu ancak kazanamadı. 2014- 2016 yılları arasında İpekyolu ilçesi ile Van Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği yapan Altındağ, 2022-2023 yılları arasında ise HDP İpekyolu İlçe Eşbaşkanlığı yaptı.

Canan Uzunay kimdir?

Van'ın Çatak ilçesinde doğan Uzunay, ilk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Erken yaşlarda siyasete atılan Uzunay uzun yıllar gençlik ve kadın çalışmalarında yer aldı. Uzunay, 2019 -2023 yılları arasında HDP İpekyolu ilçe Eşbaşkanlığı yaptı.