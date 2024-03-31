Türkiye bugün sandık başına gidiyor.
İpekyolu'nda yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.
Toplamda 233 bin seçmeni bulunan İpekyolu'nda 707 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.
Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.
Peki siyasi partilerin İpekyolu belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|1
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|2
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|4
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|5
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|6
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|7
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|8
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|9
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|10
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|11
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|12
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|13
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|14
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|15
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|16
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|17
|MUAMMER TAKIS
|MUAMMER TAKIS
Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş