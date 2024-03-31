Türkiye bugün sandık başına gidiyor.

İpekyolu'nda yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.

Toplamda 233 bin seçmeni bulunan İpekyolu'nda 707 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.

Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.

Peki siyasi partilerin İpekyolu belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...

SIRA PARTİ ADAY
1 AK PartiAK PARTİ İSA BERGE
2 İyi PartiİYİ PARTİ SERKAN SAYGIN
3 Büyük BirlikBÜYÜK BİRLİK YUSUF COŞAR
4 MemleketMEMLEKET YEŞİM YILMAZ
5 DSPDSP İBRAHİM ÖNAL
6 Yeniden RefahYENİDEN REFAH MEHMET BİLİCİ
7 DEM PartiDEM PARTİ CEVDET ALTINDAĞ
8 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ AHMET EFKAN FİLİZ
9 HKPHKP BERFİN NALİNCİ
10 BTPBTP MUSTAFA BERGE
11 CHPCHP ÖMER DOĞAN
12 HÜDA PARHÜDA PAR BEDRİ BOR
13 HAK-PARHAK-PAR FAHRİ ORMAN
14 Milli YolMİLLİ YOL İLKNUR BİLGİLİ
15 DEVA PartisiDEVA PARTİSİ CAHİT KUNDAKÇI
16 SaadetSAADET YILMAZ KILIÇ
17 MUAMMER TAKISMUAMMER TAKIS MUAMMER TAKIS

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Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş