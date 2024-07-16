Türkiye'de internet kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir zam haberi geldi. Son zamanlarda pek çok alanda yapılan zamların ardından, internet abonelik ücretlerine yarından itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 20'lik bir artış yapıldığı duyuruldu.

Temmuz ayının başında açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, ülke genelinde birçok ürüne ve hizmete yapılan zam dalgasına internet abonelik ücretleri de dahil oldu. Bu kapsamda, 15 Temmuz'dan itibaren internet hizmeti sağlayıcıları, yeni aboneler için geçerli olacak şekilde yüzde 20-25 aralığında bir zam yapacaklarını duyurdular. Mevcut aboneler ise zamlı tarifeyi bir sonraki fatura döneminden itibaren ödemeye başlayacaklar.

Örneğin, Türknet abonelik ücretlerinde yüzde 20-25 arasında bir artış yaptı. Buna göre, Türknet'in abonelik ücreti 399,90 TL'den 499,90 TL'ye yükseldi. Kullanıcılar, artık 1000 Mbit/s hızında internet hizmeti için aylık 500 TL ödeyecekler.

Vatandaşların bu yeni zamlara tepkisi ise oldukça sert oldu. Özellikle memur ve emekli maaşlarına düşük zam yapılması ve asgari ücrete artış yapılmaması, milyonlarca insanın geçim sıkıntısını derinleştirdi. Zamların bütçeler üzerindeki olumsuz etkileriyle birlikte, vatandaşlar yaşam standartlarını korumakta zorlandıklarını dile getiriyorlar.

İnternet abonelik ücretlerindeki bu yüzde 20'lik zam kararı, Türkiye'deki milyonlarca internet kullanıcısını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Gelecek günlerde piyasalarda ve ekonomik dengelerdeki bu tür gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek.