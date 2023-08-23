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Seneye Mart ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesi Van’da bir hareketlilik yaşanırken, belediye başkan adayları da belli olmaya başlıyor. Seçime aylar kala birkaç isim adaylığını açıklarken, bu isimlerden biri de Vanlı inşaat mühendisi Faruk Görünüş. Kentte özellikle depremle ilgili çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Görünüş geçtiğimiz günlerde AK Parti’den büyükşehir belediye başkanlığı için aday olduğunu açıklarken, Görünüş bu defa da gazetecilerle bir araya gelerek proje ve hedeflerini tek tek açıkladı.

2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler için çalışmalara hız verilirken, Van’da da seçim hareketliliği yaşanıyor. Seçime aylar kala Van’da büyükşehir belediye başkanlığı için aday olacaklar adaylıklarını açıklarken, bu isimlerden biri de Van’da sevilen ve sayılan inşaat mühendisi Faruk Görünüş. Geçtiğimiz günlerde AK Parti’den büyükşehir belediye başkanı aday adayı olduğunu açıklayan Görünüş’ün bu kararı kentte büyük ses getirirken, Görünüş kentteki gazetecilerle bir araya gelerek vizyon projelerini açıkladı.

Bu projeler arasında Van’ın altyapı sorunlarının çözümünden deprem hazırlıklarına, su sıkıntısından ulaşıma kadar birçok önemli proje bulunuyor. Liyakatli bir şekilde çalışmayı hedeflediğini dile getiren Görünüş, “Memleketime hizmet etmek istiyorum” dedi.