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Wanhaber / Haber Bülteni

Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarından dolayı toprak kayması yaşanan Edremit TOKİ Yolu’nda hummalı bir çalışma yürüttü. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtilen çalışmalar kapsamında toprak kayması yaşanan alanda toprak tahliyesi yapılarak istinat duvarı inşa edildi.

Nur Tatar Spor Salonu ile Seyir Tepesi arasındaki 2 kilometrelik yol hattında yapılan çalışmalarda yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğundaki istinat duvarının yanı sıra yolda yaşanan çökme ve deformeler onarılarak, yağmur sularının yola zarar vermemesi için drenaj hattı çalışmaları yapıldı.

Bölgede olası heyelan olaylarını önlemek amacıyla istinat arkasında istifsiz taşlarla blokaj yapılırken, sıcak asfalt çalışmaları ve Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan trafik işaret ve yol çizgi çalışmalarının ardından TOKİ Yolu çift şerit şeklinde araç trafiğine açıldı.

Erenkent, (Yeni TOKİ) Erdemkent, (Eski TOKİ) ve Esentepe (Kiracılar TOKİ) Mahallelerine ulaşımı sağlayan yolun, yapılan çalışmalarla daha güvenli ve konforlu hale getirildiği aktarıldı.