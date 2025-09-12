İnnovan Girişimcilik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, girişimcilik ekosistemini kuluçka ve hızlandırma süreçleriyle desteklerken, teknolojiyi herkes için erişilebilir hale getiriyor.

FİKİRDEN PROTOTİPE, PROTOTİPTEN ŞİRKETLEŞMEYE

YYÜ Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde geliştirilen modelle girişimciler; ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma gibi aşamalardan geçerek fikirlerini olgunlaştırıyor, uygulamalı olarak test ediyor ve gerektiğinde şirketleşiyor. Bugüne kadar 100’den fazla fikir geliştirildi, 30’a yakın prototip üretildi. Bazı projeler ise girişimcilik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye başladı.

Wanhaber’e konuşan Dr. Kına, girişimcilik sürecinin yalnızca şirket kurmakla sınırlı olmadığını belirterek, “Ekosistem, bireyin kendini yeniden tanıdığı, risk aldığı, öğrenmeye açık hale geldiği bir süreçtir. Şirketleşen de var, başka alanlara yönelip başarılı olan da. Biz, çabanın ve dönüşümün kendisini başarı olarak görüyoruz.” dedi.

“GENİŞ BİR KESİMDEN İLGİ GÖRÜYOR”

18 ila 45 yaş aralığında, farklı yaşam tecrübelerine sahip bireylerin bu eğitimleri yeniden başlama fırsatı olarak gördüğünü anlatan Dr. Kına bu sürecin sosyal boyutuna dikkat çekerek, “Girişimcilik faaliyetleri yanı sıra Van’da başlatılan ücretsiz yazılım ve teknoloji eğitimleri, geniş bir kesimden ilgi görüyor. Bilgisayar mühendislerinin yanı sıra hukuk, ziraat, psikoloji, hemşirelik gibi farklı disiplinlerden katılımcılar merkezimizde YYÜ akademisyenlerinden yüz yüze ve uygulamalı eğitim alarak dijital dünyaya adım atıyor. İnsanlar hayatlarının farklı dönemlerinde yeniden başlamak istiyor. Kimisi çocuk büyütmüş, kimisi başka bir meslekten geliyor. Ortak nokta, hepsinin bu ekosisteme bir umut olarak sarılması.” ifadelerini kullandı.

“ŞEFFAFLIK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Tüm başvuru ve eğitim takip süreçlerinin yyu.edu.tr/innovan web sitesi üzerinden yürütüldüğünü aktaran Dr. Kına, “Adayların gelişim süreçleri sistemli şekilde kayıt altına alınarak izleniyor. Kullanıcı dostu bu sistem sayesinde başvuru süreci sadece birkaç dakikada tamamlanıyor. Eğitimlerin niteliği kadar süreç yönetiminde şeffaflık da bizim için çok önemli.” şeklinde konuştu.

“VAN, TÜRKİYE’YE İLHAM VERİYOR”

Dr. Kına konuşmasının devamında, “Van, girişimcilik ve teknoloji alanında oluşturduğu bu yenilikçi ekosistemle yalnızca iş dünyasına değil, bireylerin kendi yaşam yolculuklarına da yeni kapılar aralıyor. Hem bireysel gelişim hem de toplumsal faydayı merkeze alan bu model, Türkiye’nin diğer bölgeleri için de ilham verici bir örnek teşkil ediyor.” dedi.