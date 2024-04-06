"İnnovan Fikir Maratonu Yarışması" ile genç ve yenilikçi girişimcilerin keşfedilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor.

Yarışmada ilk 10 takım İnnovan Girişimcilik Merkezi Ön Kuluçka Programına kabul edilecek. İlk 3 takıma ise özel hediye setleri verilecek.

Yarışma, 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.

Bu önemli yarışma, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirme, iş dünyasındaki potansiyellerini keşfetme ve kendi işlerini kurma imkânı bulmalarını teşvik ediyor. Aynı zamanda, gençler arasındaki girişimcilik ruhunu canlandırmayı ve yenilikçi düşüncelerin önünü açmayı hedefliyor.

İNNOVAN FİKİR MARATONU HAKKINDA

İnnovan Fikir Maratonu yenilikçi girişim fikri olan bireylere/takımlara yönelik 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak olan fikir geliştirme programı.

Bu programa yenilikçi girişim fikri olan bireyler başvuru gerçekleştirebilir. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından başarılı bulunan takımlar 2 günlük fikir maratonu programına dahil edilecek. 2 gün sürecek bu programda uzmanlar tarafından verilecek girişimcilik konulu eğitimler ve mentorluk sonrası başvuru sahipleri geliştirdikleri girişim fikirlerini jüriye sunacak. Jüri puanlamaları sonrası en başarılı 10 girişim fikri / takım İnnovan Girişimcilik Merkezi Ön Kuluçka Programı'nda yer almaya hak kazanacak. Ayrıca ilk 3 dereceyi alan girişim fikri sahiplerine / takımlara çeşitli ödüller verilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sektör fark etmeksizin yenilikçi girişim fikri olan, 3 aylık programda fikrini geliştirmek isteyen, eğitim ve diğer gelişim olanaklarına katılım sağlama motivasyonu olan, iş fikrini hayata geçirme hedefi olan, Van'da yaşayan girişimci adayları başvuruda bulunabilecek. Bireysel olarak ya da 2-3 kişilik takımlar halinde de başvuru yapılabiliyor.

YENİLİKÇİ İŞ FİKRİ NEDİR?

Herhangi bir sorun ya da fırsat alanına yönelik yenilikçi bakış açısıyla çözüm üreten; ürün/hizmet, satış - pazarlama, lojistik, kullanılan teknoloji, tedarik ağı, üretim yöntemi, hizmet sunma biçimi veya diğer aşamaların biri ya da birkaçında yenilikçi yöntem kullanan girişim modelleridir. Bu programa, her sektörden yenilikçi unsurlar taşıyan girişim fikirleri ile başvurulabilir.