İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) açıklamasında, İngiltere, Galler ve İskoçya genelinde dün akşam 200'den fazla sel uyarısının yapıldığı, ülkenin büyük bölümünde yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle ‘sarı alarm’ uyarısının verildiği belirtildi.

Birleşik Krallık genelinde fırtına nedeniyle 400'e yakın sel uyarısı yayınlandığını aktaran yetkililer, kötü hava koşullarının bu gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti. Açıklamada ayrıca şiddetli fırtına sebebiyle seyahatlerde aksamalar olabileceği, su baskınlarının yaşanabileceği ve bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 113 kilometreye ulaşabileceği ifade edildi.