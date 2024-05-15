15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak olan Rayo Vallecano-Granada maçı, futbol severlerin merakla beklediği bir karşılaşma. Maç hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve şifreli mi? İşte detaylar...

Rayo Vallecano-Granada maçı, EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bu kanallar aracılığıyla maçı izlemek mümkün olacak. Maç öncesinde takımların kadroları ve muhtemel 11'leri de açıklanacak. Maç biletleri ise günler öncesinden satışa çıkarıldı.

Takımların form durumuna gelince, maçın yaklaşmasıyla birlikte her iki takım da hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Maç gününe kadar kadrolar ve form durumlarına ilişkin daha fazla bilgiye erişmek mümkün olacak.

MUHTEMEL İLK 11

Maç öncesinde takımların muhtemel ilk 11'leri de merak ediliyor. Karşılaşma gününe kadar teknik direktörlerin son kararları netleşecek ve sahaya çıkacak olan 11'ler belli olacak. Bu bilgileri takip etmek için maçın yayınlanacağı kanalları ve spor haberlerini takip etmek önemli. Nokta Gazetesi ise maçla ilgili tüm detayları sizlere sunacak.