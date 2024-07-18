Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatarak, emeklilerin refah düzeyini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Yaklaşık 16 milyona ulaşan emekli nüfusunun fiziksel ve ruhsal sağlıklarıyla sosyal ve kültürel yönden yaşamlarına destek olmak amacıyla ulaştırma modlarında indirim uygulamalarını hayata geçirdiklerine işaret eden Uraloğlu, "Bu uygulamalar büyük ilgi gördü ve 353 binden fazla emekli demir yolu, şehirlerarası otobüsler ve hava yolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandı." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, ekonomik ve konforlu ulaşımın en temel ihtiyaçlardan olduğunu dile getirerek, emekliler için 1 Nisan'da yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Trenlerde 60-64 yaş yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığının altını çizen Uraloğlu, "Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 98 bin 200 kişi yararlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yaz mevsiminde seyahat hareketliliğinin arttığına dikkati çekerek, emeklilere sağlanan yüzde 10 indirim uygulamasından bugüne kadar yüksek hızlı trenlerde 58 bin 674, bölgesel trenlerde 22 bin 921, ana hat trenlerinde ise 16 bin 605 kişinin yararlandığını bildirdi.

Otobüsle şehirlerarası seyahat eden emekliler

Otobüsle şehirlerarası seyahat eden emekliler için de bilet fiyatlarında yüzde 20 indirim imkanı tanıdıklarını kaydeden Uraloğlu, "Düzenlememizin hayata geçtiği 31 Mayıs tarihinden bu yana toplam biletli yolcu sayısı 13 milyonu aştı. Bu dönemde 250 binden fazla emeklimiz ise bu indirimlerden yararlandı. Otobüsler, 314 milyon 548 bin 449 kilometreyle dünyanın çevresini 7 bin 848 kez turlayacak kadar yol katetti." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraoğlu, hava yolu ulaşımında da emekliler için kolaylıklar sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Türk Havayolları ile seyahat eden emekli ve 60 yaş üstü yolcularımız için yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulamamız devam ediyor. Ocak 2024'ten bu yana bu haktan yararlanan emeklilerimizin sayısı 5 bin 145'e ulaştı." bilgisini paylaştı.

8 bin 173 emekli 10 bin 642 kargo gönderdi

Emeklilere öncelik ve ayrıcalık tanıyan bir diğer çalışmayı PTT eliyle hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"10 Haziran tarihinde emeklilerimizin kargo gönderiminden faydalanmaları için yüzde 20'lik bir indirim kampanyası başlatmıştık. Bugün itibarıyla 8 bin 173 vatandaşımız 10 bin 642 adet kargo gönderiminde bulunarak kampanyadan faydalandı. Sosyal destek hizmetleri ile refah düzeyini artırıcı düzenlemelerimizle emeklilerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz."

Uraloğlu, kampanyadan en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Balıkesir'de yaşayan emeklilerin faydalandığını bildirdi.