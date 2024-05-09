Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan "muhteşem yolculuğu" havaların ısınmasıyla birlikte başladı.

Van’da 20 bin insanın ekmek kapısı olan ve izleyene görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler de Van Gölü'ne dökülen akarsularda geceli gündüzlü nöbet tutmaya başladı.

Ekipler, kaçak avcılığı önlemek amacıyla bir taraftan nöbet tutarken, diğer taraftan da göç sürecinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Ekipler, özellikle kaçak avcıların ağ attığı mansap alanında nöbetlerini sıkılaştırdı.

Bu yıl yağışların fazla olmasıyla debisi artan akarsularda yoğun bir göç beklenirken, göç sonucunda yüksek verim elde edileceği kaydedildi.