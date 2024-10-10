Dardanel Ton tarafından çeşitli Ar-Ge süreçlerini başarıyla geçen İnci Kefali, konserveye girdi ve ardından market raflarında yerini aldı.

Van Gölü'nde yaşayan ve endemik bir tür olarak bilinen İnci Kefalinin konservesinin satışa sunulduğunu hatırlatan Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “İnci Kefalimizin büyük gayretler sonucunda konservesini yaptık. Sadece Van değil ulusal ve uluslararası alanda da balığın tanıtımı için konserveye çevirdik. İnsan sağlığına müthiş derecede etkisi olan özel bir balık olan İnci Kefali; kolesterol, tansiyon, kalp hastalığı ve benzeri pek çok hastalığa faydası olan bir besin türü.” ifadelerini kullandı.

İnci Kefali konservesini TBMM’de bulunan milletvekilleri ve basın mensuplarına da ikram eden Milletvekili Türkmenoğlu, “Amacımız ulusal ve uluslararası anlamda daha da yaygınlaştırmak ve geliştirmek, aynı zamanda bir diğer amacımız ise İnci Kefalini herkese tattırmak. Bu vesile ile Van Balığımızın lezzetini konserveye çeviren Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen’e ve Van Valiliğine teşekkür ederim. Van Gölü’nden çıkan İnci Kefalimizin ulusal anlamda hem ülkemize hem bölgemize hem de Van’ımıza katma değer sağlayacağına inanıyoruz.” diye konuştu.