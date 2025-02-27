DEM Parti Van il örgütü, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak, yapılacak olan çağrıyı meydanlarda karşılamaya davet etti.

İmralı heyeti bugün 3.kez adaya gidiyor. Yapılacak görüşme sonrası Öcalan’ın çağrısının halka duyurulması bekleniyor.

Yapılacak olan çağrı, Van ve Diyarbakır’da meydanlarda canlı olarak duyurulacak.

DEM Parti Van il örgütü tarafından yapılan paylaşımda; “Asrın çağrısını Van’da kitlesel olarak karşılıyoruz” denilerek vatandaşlar saat 16.00’da Van kent meydanına davet edildi.

Saat 16.00’da Van Kent Meydanı’nda toplanılacağı belirtilirken, çağrının ise saat 17.00’de canlı olarak aktarılacağı kaydedildi.