İmralı Adası Açıklarında Bulunan Ceset Geminin Sahibine Ait Çıktı

Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeninin bulunmasının ardından çalışmalarda 21’inci güne girildi.

Gemi enkazındaki aramalar sonlandırılırken, Karacabey ve Gemlik sahilleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil şeridinde su üstünde ve karada çalışmalar yürütülüyor. Balıkçı gırgırları ve tekneleriyle de arama çalışmalarına destek verilirken, balıkçılar, 3 Mart sabahı su yüzeyine çıkmış 1 cansız beden buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE

Üstünde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığının belirlenmesi için, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden DNA örneği alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, DNA testi sonucu, cesedin geminin sahibi Murat Altıntaş’a ait olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İmralı Adası açıklarında bulunan ceset, batan BATUHAN A isimli geminin sahibine ait çıktı

"15.02.2024 günü Karacabey İlçesi Kuzeyi (Kurşunlu Mevkii) açıklarında batan 'Batuhan A' isimli ticari gemi ile ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan araştırmalar neticesinde 'Batuhan A' isimli gemide 6 mürettebatın olduğunun tespit edildiği, geminin enkazının batış noktasında bulunduğu, arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 gemi mürettebatının cansız bedenine ulaşıldığı, son olarak 03.03.2024 tarihinde denizde cansız bir bedene daha ulaşıldığı, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cansız bedenin 'Batuhan A' isimli ticari geminin sahibi M.A’ya ait olduğunun tespit edildiği, cenazenin ailesine teslim işlemlerinin devam ettiği.

Diğer kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları denizden ve sahilden devam ediyor.