İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karara tepki göstererek "Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez." diyerek hükümeti halk iradesine saygı duymaya çağırdı.

Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı. İl Seçim Kurulu'nun, Zeydan'ın mazbatasını AK Partili Abdulahat Arvas'a verme kararı almasına tepkiler gelmeye devam ediyor. 'Karar Van hakkının iradesini tanımamaktır' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın kabul edilmez olduğunu vurgulayarak demokrasiden yana tavır alınması gerektiğini ifade etti. İmamoğlu, hükümeti halk iradesine saygı duymaya çağırdı.

İmamoğlu'nun konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle

"Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız.

Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum."