Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım sürerken ittifaklar ve siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya iletti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu açıkladı.

Millet İttifakı milletvekili seçimlerinde en çok sandalyeyi elde etmek için listeleri titizlikle oluşturdu. CHP ve İYİ Parti ise 16 ilde “fermuar yönteminde” aday göstermede anlaştı. Bu illerden 9’unda CHP listesinden, 7’sinde İYİ Parti listesinden seçime girilme kararı alındı. Van’da ise ittifakın milletvekili adayları 5'i CHP (Seracettin Bedirhanoğlu, Aziz Örek, Muhlis Orhan, Meral Ayhan, Süleyman Kuşman) 3’i İYİ Parti (Ercan Çiçek, Nurten Taş, Mehmet Kaval) olmak üzere CHP listesinden seçime girecek.

DEVA, Saadet, Gelecek ve DP ise ittifak protokolü dahilinde seçim çalışmalarına katkı sunacak. CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, milletvekili aday listelerinin YSK'ya sunulmasıyla fiili olarak çok önceden başlayan seçim çalışmalarına resmi olarak start verdiklerini ifade etti.

Seçim sistemi nedeniyle birçok ilde farklı ittifak kombinasyonlarının oluşturulduğunu vurgulayan Başkan İlvan, parti genel merkezler tarafından Van için böyle bir listenin uygun görüldüğünü ve bu listenin başarısı için çalışacaklarını dile getirdi.

“SADECE CHP OLARAK DEĞİL, İTTİFAK PARTİLERİ OLARAK SAHADAYIZ”

Başkan İlvan, “Milletvekili listelerimiz açıklandı. Listelerin ilanıyla birlikte bizlerde teşkilatlar olarak çalışmalarımızı ileri bir safhaya taşımaya başlayacağız. Hem ülkemizde hem de ilimizde büyük bir değişimin olması için yoğunlaşıyoruz. 6 partinin genel merkezi ve kurmayları tarafından mutabakata varılan milletvekili listemiz oluşturuldu.

Bu sadece CHP ve İyi parti listesi değil. Bu liste 6 kıymetli partinin listesidir. Kazanacağız hem de şaşırtarak kazanacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs günü zaferi elde etmesi ve şehrimizin mecliste temsil edilmesi için Van olarak gerekli katkıyı sunmalıyız. Bu da çok çalışmak ile olacak. Zaten uzun süreden beri sahadayız. Sadece CHP olarak değil ittifak partileri olarak sahadayız. Millet İttifakı 6 Partisi ile Van’da ezber bozacak.

Elimizde sahaya dair veriler, kalbimizde ve gönlümüzde ise Van halkına olan inancımız var. Van halkı değişim ve dönüşümü istiyor, huzur, refah, mutluluk istiyor. Artık trafik çilesi olmayan, modern stadyumu olan, çevre yolu olan, otogarı olan en önemlisi işi, aşı, fabrikaları olan bir şehir istiyor. Bu iktidar insanların günlük yaşamını idame etmesini bile sağlayamıyor” dedi.

“6 PARTİ'NİN İL VE İLÇE BAŞKANLARI BENİM DE BAŞKANLARIMDIR”

İttifakın milletvekili listesinde 6 partinin ruhunun olduğunu ifade eden Başkan İlvan, “Motivasyonumuz çok iyi. Milletvekili listemizde inanın değişim ruhu var. Genel merkezlerimizin aldığı karara yüzde yüz bağlıyız. İttifakımızın diğer partileri ile diyalog halindeyiz. Bu diyalogu çok daha ileri seviyeye taşıyacağız. İttifakımızın değerli teşkilatlarına ve başkanlarına ihtiyacımız var. 6 partinin il ve ilçe başkanları benim de başkanlarımdır.

Örneğin, bu şehirde teşkilatı, teşkilat çalışmasını en iyi bilen isimlerden biri değerli abim Abdulhekim Karabıyık’tır. Abdulhekim başkanımızın her önerisi, görüşü, tavsiyesi hatta kararı bizi de bağlar. Yine bu şehrin en çok tanınan ve yerel sorunları ulusala ve meclise taşıyan başkanı Sayın Özay İlhan’dır. İlhan’ın her görüşü ve kararı bizim için hayati öneme sahiptir.

DEVA Partisi başkanı, değerli dostum Erdinç Peker, göreve geldiği günden bu yana bir mühendis kabiliyeti ve zekasıyla partisini çok ileri seviyeye taşıyan biridir. Başkanımızın enerjisine her daim ihtiyacımız olacak. Ha keza İYİ Parti il başkanımız Sayın Selim Özgökçe, Van esnafı tarafından sevilen, geçmişte siyasi deneyimi olan biri.

Başkanımızın tespitleri illaki bize artı puan katacaktır. Demokrat Parti Başkanımız Ahmet Yaprak da daha önce önemli temsilciliklerde bulunmuş. Başkanımız belli dönem dönemlerde siyasi partilerden aday adayı olmuş. Siyasi deneyimi ve tecrübesi bizim için çok kıymetlidir. Yani ayrımız gayrımız yok. Birlikte bu mücadeleyi il ve ilçelerde, mahalle ve köylerde en iyi şekilde yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

“BİZ İNANIYORUZ YURTTAŞLARIMIZ DA İNANSIN”

Başkan İlvan, son olarak demokrasiye inanan bütün kurum, kuruluş ve bileşenlerin seçim sürecinde desteklerini beklediklerini aktararak, “Bu seçim sadece partilerin seçimi ya da parlamento seçimi değil. Bu seçim meclisin daha etkin çalışacabileceği, bakanlıkların görevini yapabileceği parlamenter seçime dönme seçimidir. Demokrasinin daha iyi işlemesi için bu sistemi tekrar inşa etmeliyiz. Hak, hukuk, adalet kavramını sözde değil özde yaşamımız gerekiyor.

Bu süreçte bize inan, güvenen gençleri, kadınları, ötekileri, ezilmişleri kısaca herkesi yanımıza bekliyoruz. Özellikle STK’larımıza sesleniyorum. Bu şehri iki kutuplu yapıdan, ülkeyi de bu çıkmazdan kurtarmamız gerekiyor. Bu şehrin gelişmesi için sizlerin de bu sürece aktif katılması tarihe not düşmek açısından önemli olacaktır. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Van’dan vekil değil vekiller çıkaracağız. İklim buna çok ama çok uygun. Biz inanıyoruz, yurttaşlarımız da inansın 14 Mayıs'ta Van, ülkede ve bölgede yarattığı fark ile konuşulacak” ifadelerini kullandı.