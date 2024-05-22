2024 Öğretmen İl İçi Atama Sonuçları: Tayin ve Yerleştirme Bilgileri

Öğretmenlerin 2024 yılı için il içi tayin sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Binlerce öğretmen, başvuru yaptığı bu süreçte sonuçları öğrenmek için MEBBİS sorgulama ekranına odaklanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il içi atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi takviminde belirtmişti. Peki, 2024 yılı öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İl içi tayin sonuçları nasıl sorgulanabilir?

İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İl içi yer değiştirme başvuruları tamamlandıktan sonra gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB, öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu www.personel.meb.gov.tr adresinde yayınlamıştı.

İl içi atamaları, 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB'in il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre, adayların 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.

Atamalar Nasıl Yapılacak?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan, öğretmenliğe daha önce başlayan öğretmenlere öncelik verilecek. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?

MEB öğretmen il içi ve iller arası atama sonuçları, MEBBİS üzerinden öğrenilebilecek. Öğretmenler, MEBBİS sistemine giriş yaparak sonuçlarını kontrol edebilirler.

Öğretmenlerin bu süreçteki heyecanlı bekleyişi devam ederken, sonuçlar açıklandığında detaylı bilgilere ulaşmak için MEBBİS sorgulama ekranını takip etmek yeterli olacak.