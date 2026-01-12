Son yıllarda kanser vakalarında yaşanan artış, Van’da da çeşitli kanser türleri özelinde kendini hissettiriyor.

Yöresel beslenme alışkanlıkları arasında yer alan yağlı ve baharatlı yiyecekler, tuzlanmış et ve süt ürünleri ile işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi bu artışta etkili faktörler arasında gösterilirken, aynı zamanda bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle güneş ışınlarının daha dik açılarla gelmesi de etkenler arasında yer alıyor.

Wanhaber’e yaptığı açıklamada, Van’da kanser tanı ve tedavisine ilişkin hemen her hizmetin verildiğini belirten Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, “Şu anda ilimizde kanser tanı ve tedavisine ilişkin hemen hemen tüm hizmetler veriliyor. Ancak daha spesifik tedaviler için de çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin, şu an bölge hastanemizde bir adet radyoterapi cihazı bulunuyor, üniversite hastanemizde de bir cihaz var. Daha ileri ve özel ışınlama tedavilerini yapabilmek adına bölge hastanemize ikinci bir radyoterapi cihazı kazandırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

KANSER TEDAVİSİNDE VAN’IN ALTYAPISI GENİŞLETİLİYOR

Op. Dr. Tosun, onkologlarla bir araya gelerek Van’daki kanser tedavisi kapasitesini değerlendireceklerini, amaçlarının hastaların tedavi için il dışına sevk edilmesini önlemek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Şu an zaten kanser hastalarımızın yaklaşık yüzde 99’unun tedavisi Van’da yapılabiliyor. Biz bu oranı yüzde 100’e çıkarmak istiyoruz. Bu doğrultudaki ilk somut adımımız yeni bir radyoterapi cihazının alınması olacak. Özetle, kanser hastalarımızın büyük çoğunluğunun tedavisi halihazırda ilimizde yapılabiliyor ve bu kapasiteyi daha da güçlendirmek için gerekli tüm çalışmaları sürdürüyoruz.”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ait Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri verilerine göre, kanser kaynaklı ölümlerin en fazla görüldüğü iller arasında Van, yüzde 20,3 oranıyla dördüncü sırada yer almıştı.