Son zamanlarda ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk hala devam ediyor. Birçok vatandaş araç almak yerine kiralamayı tercih ediyor.

Ayrıca artık otomobiller yatırım aracı olmaktan çıkınca, vatandaşlar paralarını genellikle mevduat hesaplarında değerlendiriyor.

2024 ZORLU GEÇECEK

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'ın açıklamaları, 2024 yılının ikinci el otomobil pazarı için oldukça zorlu geçeceğine işaret ediyor.

Yalçın'a göre, sıfır kilometre araç fiyatlarının sabit kalması ve otomobil üreticilerinin yıl sonuna kadar sürmesi beklenen kampanyaları, ikinci el araç satışlarını olumsuz etkiliyor.

Mevduat faizlerinin yüksek seyretmesi ve krediye erişimin zorlaşması, vatandaşların otomobil alım gücünü düşürüyor. Bu durum, ikinci el otomobil pazarındaki durgunluğu daha da derinleştiriyor.

Nitekim, ikinci el otomobil satışlarında haziran ayı, son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. 2019 yılından bu yana ilk kez aylık satış rakamları 400 binin altına indi.

FİYAT ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

İkinci el araç pazarındaki aylardır devam eden durgunluk, fiyat artış hızını da yavaşlattı.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde enflasyon yaklaşık yüzde 25 artarken, dolar/TL kuru yüzde 10 yükseldi.

Buna karşın, ikinci el otomobil pazarında fiyat artışı yalnızca yüzde 6 seviyesinde kaldı.

Haziran ayında ise durgunluk en yüksek seviyeye ulaşarak, ikinci el araç pazarında model bazında yüzde 2 ila 4 arasında fiyat düşüşleri yaşandı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının 100 bin adet civarında kapanarak mevcut temposunu sürdüreceğini belirtirken, 2024 yılı boyunca ikinci el araç pazarının satışlar açısından zorlu bir dönem geçirmeye devam edebileceğini ifade etti.

Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mevduat faizleri bu şekilde yüksek kalmaya devam eder, kredi muslukları açılmaz ve döviz kuru stabil seyrini korursa sıfır kilometre araç fiyatlarının çok fazla artacağını düşünmüyorum.

"KAMPANYA SAVAŞLARI SÜRECEK"

Yılın ilk yarısında gördüğümüz kampanyalar bu pazar koşullarında yıl sonuna kadar devam edecek yani kampanya savaşları sürecektir.

İkinci elde ise işler oldukça zor. Sıfırdaki kampanyalar ikinci eli doğrudan etkiliyor ve 0 km ile 2. el arasında fiyat makasının daralmasına neden oluyor.