AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, şubatta çevrim içi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 364 bin 881 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, şubat ayında 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,23, yılbaşından itibaren ise yüzde 0,17 arttığı gözlendi. Toptan satış fiyatlarında ise artış şubat ayında yüzde 2,46, yılbaşından itibaren de yüzde 4,52 seviyesinde gerçekleşti.

1196 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 100 bin 265 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri, 62 bin 931 satışla benzinli ve 4 bin 517 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1548, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1196 oldu. Şubat 2023'te 293 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Rapora göre ayrıca geçen senenin şubat ayıyla karşılaştırıldığında dizel araç satış payının yüzde 7 düştüğü, elektrikli araçların satış payının ise yüzde 201,8 arttığı gözlendi.

Ortalama satış hızı 45 gün oldu

Bu yılın şubat ayında toplam satışların yüzde 38,3'ünü 11 yaş ve üzeri araçlar oluşturdu. 0-5 yaş araç satışlarında ise geçen aya göre yüzde 3 artış görüldü.

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay araçların ortalama satış hızları ocak ayı ile aynı süre olan 45 gün olarak belirlendi. Renault marka araçlar 37 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre daha hızlı satıldı. BMW markalı araçlar ise 63 günlük satış hızıyla en yavaş satılan araçlar oldu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, "satış" olarak kabul ediliyor.